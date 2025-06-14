İsrail ordusunun, önceki sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu, 32’si insani yardım bekleyenler olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, saldırılar Gazze’nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, evleri, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı’nda sivillerin toplandığı bir alan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından bombalandı ve bu saldırı sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.