Sendika Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, bu haberlerin, Müslüman Kıbrıs Türk toplumunu rahatsız ettiğini, yapılan yayınlarda haber etiği ve bilgi doğruluğu ilkelerinin göz ardı edildiğini kaydetti.

Din İşleri Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı izni ve denetimiyle yıllardır düzenlediği kursların, velilerin talepleri doğrultusunda, yasal altyapıya sahip, gönüllü katılım esaslı ve pedagojik ilkelere uygun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Turgut, bu kursların, çocukların ahlaki gelişimini, toplumsal dayanışma bilincini, akıl ve zekâ oyunları becerilerini ve kültürel kimliklerini geliştiren nitelikte olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye merkezli gençlik kamplarında yapılan etkinliklerin de, gençlerin sosyal becerilerini artırdığını, ekip çalışması, disiplin ve paylaşım kültürünü desteklediğini kaydeden Turgut, “Eğitimlerin içeriği hurafelerden değil temel dini bilgiler, tarih bilinci, insani ve ahlaki değerler gibi çok yönlü kazanımlardan oluşmaktadır” dedi.

Dezenformasyon içerikli, ayrıştırıcı ve aykırı haberler yerine ilgili makamlarla iletişime geçilerek, doğru bilgi temelli habercilik yapılması gerektiğini ifade eden Himmet Turgut, eğitim gibi hassas konularda kamuoyunun doğru yönlendirilmesinin hem basının hem toplumun ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.