Sivil Savunma çemberindeki eylemde konuşan ve 3 Mayıs’taki eylemde gözaltına alınanlar arasında olan avukat Tacan Reynar, “Yılmayalım, korkmayalım, inat edelim; memleketimizi külliyeye ve o zihniyete bırakamayız” ifadelerini kullandı.

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Polis tarafından açılan davalara ilişkin de bilgi veren Reynar, “Polisi görevinden men etmek, rahatsızlık vermek ve kanunsuz topluluk oluşturmakla suçlandık. Ancak her şey kayıtlarda; videolar ve fotoğraflarla belgeli. Biz de dava açacağız; polisler, amirleri ve ilgili yetkililer hakkında tazminat davaları hazırlıyoruz” dedi.