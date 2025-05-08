Sivil Savunma çemberindeki eylemde konuşan ve 3 Mayıs’taki eylemde gözaltına alınanlar arasında olan avukat Tacan Reynar, “Yılmayalım, korkmayalım, inat edelim; memleketimizi külliyeye ve o zihniyete bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Polis tarafından açılan davalara ilişkin de bilgi veren Reynar, “Polisi görevinden men etmek, rahatsızlık vermek ve kanunsuz topluluk oluşturmakla suçlandık. Ancak her şey kayıtlarda; videolar ve fotoğraflarla belgeli. Biz de dava açacağız; polisler, amirleri ve ilgili yetkililer hakkında tazminat davaları hazırlıyoruz” dedi.