Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada Alman makamlarının, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle iade talep etmesi sonrasında Almanya’ya gönderilen ve burada hapis cezasına çarptırılan Kenan Ayaz’ın, cezasının geriye kalan kısmını Güney Kıbrıs’ta tamamlama girişiminin sonuç vermesinin ve ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından dün Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdılar.

Ηabere göre, Ayaz davasını izleme grubu bir açıklama yaparak yarın saat 18.00’de Rum Merkezi Cezaevi önünde Ayaz için destek gösterisi düzenleneceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Kenaz Ayaz’ın dün Alman polisler eşliğinde Güney Kıbrıs’a geldiğini, saat 14.20’de uçağın çıkışında ise Rum polisine teslim edildiğini yazdı.

Alithia gazetesine göre Ayaz davası izleme grubu açıklamasında ayrıca Kenan Ayaz’ın Almanya'da yargılanmasının, insan haklarına bir darbe niteliğinde olduğunu ayrıca Avrupa’daki Kürt hareketinin kriminalize edilmesinin ardındaki siyasi hedefi de ortaya koyduğunu savundu.

Konunun, ilk baştan itibaren hiçbir zaman şahsi olmadığını, Türkiye’nin “soykırım politikalarına” ve Avrupa ülkelerinin sessiz hoşgörüsüne karşı ortak mücadeleyle ilgili olduğunu iddia eden izleme grubu, Ayaz’ın Güney Kıbrıs’a geri dönmesinin, özgürlük, adalet ve onur için ortak mücadelenin devamını simgelediğini de savundu.