Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası başladı. KKTC Atletizm Federasyonu U20 Milli Takımı atletleri ilk gün Atatürk Stadı’nda yer alan mücadelede piste çıktı.

Şampiyonada yüksek atlama branşında yer alan Kazım Rüstem Gül, ilk günde oldukça iyi bir performans sergiledi. Gül, 1.99’luk derecesi ile Türkiye ikincisi olurken aynı zamanda kendisinin en iyi derecesine de imza attı.

100 metre branşında finalde yarışan Aslıhan Kandil 12.53’lük derecesi ile altıncı oldu. Ada Kafa 800 metre branşında 58.96’lık derecesi ile altıncı olurken, 100 metrede final koşan Mert Tut 10.95’lik derecesi ile yedinci olma başarısı gösterdi.

Gürsu Gülerler 110 metre engelli branşında finalde 15.03 ile altıncı olurken, Turgut Çelikoğlu seçme yarışında 10.96’lık derecesi ile finale kalmasına rağmen yaşadığı sakatlıktan dolayı finalde yarışamadı. Arda Yurttaş ise 400 metre branşında 50.96 ile on ikinci oldu.

Fotoğraflar: Musafa Evliya