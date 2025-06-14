1.GRUP
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Akçay SK – Serhatköy SK, Hüseyn Özkorkut Stadı, Haill Atlar
Zümrütköy SK – Doğancı SK, Zümrütköy Sahası, Berk Bağrıkara
Gayretköy GSK – Yedidalga SK, Gayretköy Sahası, Fatih Bardakçıoğlu
2.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
Göksu SD – Tepebaşı SK: 0 – 4
Bellapas Tatlısu– Çamlıbel: 3 – 1
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Saka SK – Kayalar, Orhan Dural Stadı, İbrahim Katmer
3.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
DİKA – Alayköy: 6 –3
Balıkesir – Gaziköy: 0 – 1
Lefkoşa SKD – Pınarbaşı:1 – 6
4.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
Çayönü SK – Akdoğan : 1 – 3
Korkuteli GD – Alaniçi: 7 – 0
Pergama SD – Mutluyaka:2 – 1
5.GRUP
14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30
Ötüken TKOSK – Serdarlı:0 – 2
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Gönendere ŞSKSK – Civisil Ardahan SK, Üç Şehitler Stadı, Arif Malek
Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale Stadı, Serkan Özdenkci
6.GRUP
15 Haziran Pazar, Saat 17:30
Yarköy PGSK – Büyükkonuk SD, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Genç
Kumyalı SK – Yedikonuk SK, Şehit Süleyman Gül Stadı, Abdulkadir Karadağ
Ergazi GSK –Tatlısu Seracılar GSK, Cumhuriyet Stadı, Cenk Aras Özfuttu