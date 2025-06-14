1.GRUP

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Akçay SK – Serhatköy SK, Hüseyn Özkorkut Stadı, Haill Atlar

Zümrütköy SK – Doğancı SK, Zümrütköy Sahası, Berk Bağrıkara

Gayretköy GSK – Yedidalga SK, Gayretköy Sahası, Fatih Bardakçıoğlu

2.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

Göksu SD – Tepebaşı SK: 0 – 4

Bellapas Tatlısu– Çamlıbel: 3 – 1

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Saka SK – Kayalar, Orhan Dural Stadı, İbrahim Katmer

27. Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası 16 Haziran’da başlıyor
27. Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası 16 Haziran’da başlıyor
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3.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

DİKA – Alayköy: 6 –3

Balıkesir – Gaziköy: 0 – 1

Lefkoşa SKD – Pınarbaşı:1 – 6

4.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

Çayönü SK – Akdoğan : 1 – 3

Korkuteli GD – Alaniçi: 7 – 0

Pergama SD – Mutluyaka:2 – 1

5.GRUP

14 Haziran Cumartesi, Saat 17:30

Ötüken TKOSK – Serdarlı:0 – 2

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Gönendere ŞSKSK – Civisil Ardahan SK, Üç Şehitler Stadı, Arif Malek

Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale Stadı, Serkan Özdenkci

6.GRUP

15 Haziran Pazar, Saat 17:30

Yarköy PGSK – Büyükkonuk SD, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Genç

Kumyalı SK – Yedikonuk SK, Şehit Süleyman Gül Stadı, Abdulkadir Karadağ

Ergazi GSK –Tatlısu Seracılar GSK, Cumhuriyet Stadı, Cenk Aras Özfuttu