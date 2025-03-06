Fileleftheros gazetesi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu’nun Güney Kıbrıs’a ilk resmi ziyaretine dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek başladığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Nurtileu’yla görüşmesi sırasında, Nurtileu’nun Güney Kıbrıs ziyaretini “tarihi bir ziyaret” şeklinde nitelendirdiğini belirterek kendisinin de dışişleri bakanı olduğu dönemde Kazakistan’ı ziyaret ettiğini ve iki ülke arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması imzalandığını hatırlattığını aktardı.

Hristodulidis ayrıca, Kazakistan’la ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını, doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesi ihtimalinin ise bu duruma katkı sağlayacağını ifade etti.

Gazete, Nurtileu’nun bugün de Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüşeceğini belirtirken, Nurtileu’nun ziyaretinden Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

Haberde, Nurtileu’nun Güney Kıbrıs ziyaretinin, Türkiye’nin Kazakistan devlet uçağının Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermemesi ve Nurtileu’nun özel havayolu uçuşuyla Güney’e gitmek zorunda kalması sebebiyle geç başladığı iddiasında bulunulurken Türkiye’nin ayrıca, Kazak bakanın Ankara ziyaretinin iptal edildiğini de Kazakistan makamlara bildirdiği savunuldu.