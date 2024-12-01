Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Emre Çevikdal, Cem Öksüzoğulları

Düzkaya: Yunus, Uğur (65.Dk Doğukan), Ali, Mustafa Akış, Emre Bayırlı (90.Dk Önder), Berkay, Eren (90.Dk Orhan), Bayram, Mehmet Kuşçu, Batuhan, Erhan (76.Dk Kutluhan)

Hamitköy: Nedim, Salih Adakan, Mehmetali, Salih Sakallı (60.Dk Hasan Karahüseyin), Sinan, Emre Uysal, Burak, Altan, Mehmet Yapıcıel (68.Dk İlker Ateş) , David (46.Dk Emre Ateş), Cuma

Kırmızı kart: 90.Dk Batuhan (Düzkaya)

Goller: 56.Dk Berkay, 60.Dk Eren, 87.Dk Emre Bayırlı (Düzkaya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun 11. haftamaçında Düzkaya KOSK – Hamitköy ŞHSK’yı konuk etti.

Nihat Bağcıer Stadında oynananDüzkaya KOSK – Hamitköy ŞHSK maçını Ferhat Tuna yönetti. Dengeli geçen maçın ilk bölümünde karşılıklı pozisyonlar sonuç vermedi. İlerleyen dakikalarda Düzkaya maça ağırlığını koydu. Eren’in şutunu Cuma çizgiden çıkarırken, son dakikada Erhan’ın şutu da üst direkten dönünce devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye, Şola’nın da sakatlanıp çıkmasıyla daha da eksilen Hamitköy karşısında Düzkaya baskılı başladı. 56’da Berkay’ın klas vuruşunda skor 1 – 0 oldu. 60’da Mustafa Akış’ın sağdan klas ortasını Eren kafayla golü attı. 2 – 0

Son bölümde Hamitköy baskıyı artırırken, kontra atakta Emre Bayırlı sol çaprazdan skoru belirleyen golü attı. 3 – 0 Uzatma anlarında itişen Batuhan ve Mehmetali sarı kart görürken, Batuhan çift sarı karttan, kırmızı kart gördü.