İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kayıt dışılığa karşı yapılan denetimlerin eylül ayında iki katına çıktığını belirterek, ülkede kayıt dışılığı bitireceklerini vurguladı.

Oğuz, Lefkoşa Surlariçi’nde kurulan Göç Yönetimi Merkezi’nin mobil denetim noktalarını yerinde inceledi. Çalışmaları yakından takip eden Oğuz, kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Bakan Oğuz, Lefkoşa, İskele ve Lefke ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde Polis Genel Müdürlüğü ve Kaymakamlıkların da aktif katkı koyduğunu belirtti.

“Kaçak yaşamla mücadelemizi polis teşkilatımızla birlikte yürütüyoruz. Amacımız izinsiz ve yasa dışı kişileri tespit etmek, caydırıcılığı artırmak. Ülkemizde bazı olaylar bu çalışmaları gölgeleyebilir ama biz doğru olanı yapmak zorundayız.” diyen Oğuz, güvenlik güçlerinin etkin rolünü vurguladı.

Oğuz, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verirken, Ağustos’un ilk yarısıyla kıyaslandığında eylül ayında gerçekleştirilen etkin denetimlerin iki katına çıktığını belirtti. Oğuz, “Kendi vatandaşlarımızın da kaçak işçi çalıştırmaması gerekiyor. Amacımız kayıt dışılığın önüne geçmek. İzinsiz yaşayan herkes tespit edilecek ve bunun hesabı sorulacak.” dedi.

Göç sürecinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiklerini belirten Oğuz, “Eğer izinsiz kişiler suça karışmamışsa sınır dışı ediyoruz, suça karışmışsa tutukluyoruz. Yasalar çerçevesinde uygulamalarımız devam ediyor.” dedi. Üniversitelerle de iş birliği içinde olduklarını belirten Oğuz, öğrenci statüsünde yaşanan zafiyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Polis teşkilatının yoğun çalışmasına da dikkat çeken Bakan Oğuz, “KKTC’de kayıt dışılığı bitireceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz ve güvenli bir ülke olacağız.” dedi.