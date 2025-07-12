Endonezya’nın Sulawesi adasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Buton Selatan bölgesindeki Kelurahan Majapahit köyünde yaşayan 61 yaşındaki çiftçi La Noti, hayvanlarını beslemek için çıktığı bahçeden geri dönmeyince ailesi endişelendi. Ertesi gün, yaşlı çiftçinin cansız bedeni, karnı olağandışı şekilde şişmiş 8 metrelik bir pitonun içinden çıkarıldı.

Geçtiğimiz cuma sabahı kaybolan La Noti için ailesi ve köylüler seferber oldu. Motosikletinin yol kenarında terk edilmiş halde bulunmasının ardından çevrede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ertesi gün saat 15.40 sıralarında, çalılık alanda hareketsiz yatan dev bir piton bulundu.

ÇİFTÇİ PİTONUN KARNINDAN ÇIKTI

Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki yılanın karnındaki şişliğin şüphe uyandırması üzerine bölge halkı yılanı etkisiz hale getirerek karnını yardı. Pitonun içinden, çiftçi La Noti’nin tamamen giyinik haldeki cansız bedeni çıkarıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Buton Selatan Afet Yönetimi Kurumu (BPBD) yetkilisi La Ode Risawal, “Ailesi, kurbanın sabah hayvanlarını beslemek için evden çıktığını bildirdi. Geri dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı. Ne yazık ki, büyük bir piton tarafından yutulduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı.

OTLARIN ARASINDA PUSU KURDU

Görgü tanıklarının anlatımına göre, yaşlı adam bahçede çalıştığı sırada uzun otların arasında gizlenen pitonun saldırısına uğradı. Savunma imkânı olmayan La Noti, yılanın boğucu gücüne karşı koyamayarak hayatını kaybetti. Ardından dev piton tarafından tek parça halinde yutuldu.

Olay, bölge halkı arasında büyük korku ve şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.