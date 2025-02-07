Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Cem Öksüzoğulları

Çetinkaya: Türkkan, Ahmet Hatay, Muammer (Ali Nazlıoğlu), Batuhan, Kadir Erol, Cemal,

Moussa Traore(Durmuş), Yasin, Hamit (Ahmet Kara), Manoumbe Wade, Ussumane Djabi

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Mehmet Tekin, Bahadır, Lawrence Ogbe, Mehmet(Dk.79 Tahir), Tacettin, Chukwuemeka Uzokwe, Furkan, Mahfou Kande (Rıfat), Muhammed Jatta

Goller: Dk.33 Ussumane Djabi (Çetinkaya) - Dk.8 (P) ve 42 (P) Chukwuemeka Uzokwe, Dk.63 Mafou Kande (Karşıyaka)

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 3-1’lik skorla Karşıyaka oldu. Ligin ilk yarısında da rakibini yenen Karşıyaka, bu sezon elde ettiği dört galibiyetin ikisini sarı kırmızılı ekipten aldı.

Karşıyaka’ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 42’nci dakikalarda kazanılan penaltı atışlarında Chukwuemeka Uzokwe ile 63’üncü dakikada Mafou Kande kaydetti. Çetinkaya’nın tek sayısı 33’üncü dakikada Ussumane Djabi’den geldi.

Bu sonucun ardından Karşıyaka 14 puana yükselirken, Çetinkaya 26 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Tremeşeli Holding Dumlupınar deplasmanına gidecek. Karşıyaka ise Mesarya’yı konuk edecek.