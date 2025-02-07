Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emir Turalı, Halil Atlar

MTG: Ufuk, Erhun (70.Dk Mehmet Gürlü), Cofie, Mehmet Erol (54.Dk Sadık), Orkhan, Emre Kuvvetlşahin, Bünyamin, Andy, Şenol (88.Dk Yusuf Yontar), Dinopeter (70.Dk Emre Özsin), Zihni

Dumlupınar: Mahmut Demirgan, İsmail (44.Dk Doğukan Gören), Adjessa, Orhan, Berk Büyükkal, Mert, Hikmet, Olcay, Berk Güçlücan (84.Dk Yıldıray), Nazım (84.Dk Yasin), Godwin

Kırmızı kart:86.Dk Ufuk (MTG)

Gol :80.Dk Emre Özsin (MTG)

Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar derbisinde oldukça zorlanmasına rağmen maçı 1 – 0 kazanarak, şampiyonluk yolunda haftayı kayıpsız kapattı.

Mağusa Türk Gücü’nün galibiyet golünü taraftarın sevgilisi Emre Özsin kaydetti. MTG kalecisi Ufuk son bölümde kırmızı kart gördü. Kaleye geçen Yusuf, 90+6’da net pozisyonu kurtararak galibiyetin gelmesini sağladı. Dumlupınar ise ikinci devrede oynadığı 3. Maçı da kaybetti

8.Dk: Dumlupınar’da Berk Büyükkal’ın kullandığı köşe atışında Hikmet kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.

27.Dk: MTG’de kazanılan frikiği kullanan Erhun’un vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

38.Dk: MTG atağında Emre Kuvvetlişahin sağdan topu ceza alanına ortaladı. Andy’nin indirdiği topta Şenol vuruşunu yaptı ancak savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.

45+3.Dk: Dumlupınar’da kazanılan frkğ ceza alanına ortalayan Mert’n gönderdğ topta oluşan karambolde Adjessa kale içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.

53.Dk: Dumlupınar atağında Hikmet sağdan ceza alanına girdi ve sıfıra inip topu içeriye kesti. Berk Büyükkal arkası dönük bir şekilde vuruşunu yaptı ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.

66.Dk: MTG atağında Dinopeter sağdan topu ceza alanına ortaladı. Şenol’un vuruşunda Mahmut’tan seken top Andy’nin önünde kaldı. Andy bomboş pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.

80.Dk: MTG atağında Andy’nin pasında topla buluşan Emre Özsin’in vuruşunda top filelere gitti. MTG 1-0 Dumlupınar

86.Dk: MTG’de kaleci Ufuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+6.Dk: Dumlupınar atağında Olcay’ın kafa vuruşunda kaleci Yusuf topu çizgi üzerinden kornere çelmeyi başardı.