19 Ekim 2025 saat 10.00 civarında Girne–Karpaz Sahil Anayolu’nda, Zeynep Akyel (K-28) yönetimindeki KB 442 plakalı araç Yudi Dağı mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak çelik bariyere çarpıp takla attı. Yaralanan sürücü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi gördü ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Güncel
- Türkiye
- Güney'den Haberler
- Dünya
- Ayaklı Gazete
- Spor
- Ekonomi
- Adli Haberler
- Siyaset
- Eğitim
- Vefat
- DR. FAZIL KÜÇÜK