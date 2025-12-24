NİYAZİ ERGÜLEN

Karlık Spor Akademisi’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda akademinin kuruluş süreci, hedefleri ve gelecek dönem faaliyet planları ele alındı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Karlık Spor Akademisi’nin sporun gelişimine katkı sunmak, genç yetenekleri desteklemek ve sportif başarıyı artırmak amacıyla yola çıktığı vurgulandı. Genel kurulda konuşan yetkililer, Karlık Spor Akademisi’nin disiplinli, çağdaş ve sürdürülebilir bir spor anlayışıyla faaliyet göstereceğini ifade ederek, akademinin bölge sporuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.