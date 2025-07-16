Kanatlı yazılı açıklamasında, "hayat pahalılığının korkunç hızlı yükseldiğini, Türk Lirasının her saat başı eridiğini" söyleyerek, asgari ücretin hala belirlenmemiş olmasını eleştirdi.

Devletin resmi verilerine göre de alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirten Kanatlı, asgari ücretin, uzun zamandır açlık sınırının altında olduğunu kaydetti.

YKP’nin orta vadedeki talebinin ise asgari ücreti belirleme kriterlerinin acilen düzenlenmesi olduğunu ifade eden Kanatlı, Devlet Planlama Örgütü’nün, 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin de kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.