Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bir süre önce temaslarda bulunan Kallas’ın, görüşmeleri çerçevesinde yaptığı açıklamalara yer verdi. Habere göre Kallas, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşmesinden sonraki açıklamasında, AB'nin BM himayesindeki Kıbrıs sorununa ilişkin sürece ve BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun, AB-Türkiye ilişkileri ile Doğu Akdeniz’in güvenliği ve istikrarının esas meselesi olduğunu ifade eden Kallas, Kıbrıs'ı gelecekte Türkiye ve AB'nin değil de, birlikte çözüm bulması ve yaşaması gereken Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan Kıbrıs halkının yöneteceğini söyledi.

Kallas, ortak ilgi alanlarına giren bir çok konuda iş birliği yaptıkları Türkiye’nin AB’nin esas ortağı ve önemli bölgesel unsuru olduğunu ifade etti. Türkiye ile iş birliğinin Avrupa’nın güvenliği ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini belirten Kallas, Türkiye ile müzakereleri, "demokrasi, yargı bağımsızlığı, temel insan hakları konularındaki kötüleşme" gerekçesiyle 2018'den beri dondurduklarını kaydetti.

Kaja Kallas, Orta Doğu’daki duruma ilişkin olarak ise, Kıbrıs’ın Gazze’ye ulaşılmasında en yakın nokta olduğuna dikkati çekti. Gazze’deki istikrarın, Avrupa için olduğu gibi, Güney Kıbrıs için de gerekli olduğunu söyleyen Kallas, Avrupa’nın yardım sağlanmasında esas ekonomik unsur olmaya devam edeceğini belirtti. Kallas, deniz koridoru aracılığıyla Gazze'ye yardım yapılması konusunda Güney Kıbrıs'a teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’ın Gazze’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin sunduğu planın sorulması üzerine Kallas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu planla benzeyen unsur içeren planın Avrupa Komisyonu'nda konuşulup, neler yapılabileceğinin ele alındığını belirtti. Kallas, AB'nin insani yardıma dahil edilmesi için de çalıştığını kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise yaptığı açıklamada görüşmede Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının öncelikleri üzerinde durduklarını belirtti.