Tuborg 2024/25 Kadınlar ve Genç Erkekler Turnuvası 4’ncü hafta maçları Yenicami Spor Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Genç Erkekler kategorisinde Aydınköy Darts Derneği oyuncusu Tan Ersözer, 5 Ayaktan oluşan 2024-2025 genç erkekler Ferdi Darts şampiyonası 4’üncü haftasını şampiyonlukla tamamlarken, Arda Alat ikinci ve Berkay Demir ise 3’ncü geldi.

Kadınlar kategorisinde, gecede tüm katılan kadın dartscılar birbirleriyle oynayarak en yüksek puan ve averaj sonucunda Duygu Oktay gecenin şampiyonu olurken, Samiran Çoban ikinci, Gamze Alat ise üçüncü geldi. Kadınılar kategorisinde Duygu Oktay ve Gamze Alat gecenin en yüksek sayısı olarak 140 atarken, Genç Erkekler Kategorisinde Tan Ersözer ise gecenin en yüksek sayısını olarak yine 140 atıldı.