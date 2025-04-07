Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 5 Nisan Cumartesi günü U11 Kızlar ve Erkekler kategorilerinde "En İyiler” turnuvası düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılan müsabakalar sabah saat 10:00'da başladı ve dereceye giren sporcular belli oldu.

Oynanan maçlar sonunda kızlarda Gönyeli Spor Kulübü’nden Ada Cankara, erkeklerde ise Arucad Anka Spor Derneği’nden Kerem Ahçıoğulları şampiyonluğa ulaştı.

Büyük heyecana sahne olan maçlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Sıralama şu şekilde;

Kızlar

1.Ada Cankara (Gönyeli Spor Kulübü)

2.Nehir Gökduman (Bekiroğulları MTAYD)

3.Liyoni Lamb (Girne Amerikan Üniversitesi)

4.Derya Akbatur (Gönyeli Spor Kulübü)

Erkekler

1.Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Borna Valinia (Gönyeli Spor Kulübü)

3.Doruk Çevik (GÜHAD)

4.Rüzgar Wenk (Bekiroğulları MTAYD)