Türkiye Atletizm Şampiyonası bu yıl Sivas’ta büyük heyecana sahne olurken, yarışlara damga vuran isim Kurtuluş Lisesi öğrencisi Arda Yurttaş oldu. 400 metre branşında piste çıkan Arda, 1998 yılında Serhan Güneyli tarafından kırılan 50.90 saniyelik KKTC rekorunu, 50.31 saniyelik derecesiyle geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

27 yıllık rekoru tarihe gömen bu olağanüstü performans, Arda’nın spora olan bağlılığı ve disipliniyle birleşerek unutulmaz bir başarıya dönüştü. Bu büyük başarısı ile Arda Yurttaş, yalnızca kendi okulunu değil, tüm ülkeyi gururlandırdı.

Bu tarihi sonuca katkı koyan beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Şekerli, Ahmet Altan ve Çilem Esenyel Özteknik de kutlamaları fazlasıyla hak ediyor. Öğrencimizin gelişim sürecine verdikleri emek ve yönlendirmeler, bu başarının temel taşlarını oluşturdu.