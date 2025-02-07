Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. 

Program şöyle;

8 Şubat 2025, Cumartesi

14.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Mağusa SA (Mertcan Yaprak)

9 Şubat 2025, Pazar

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-A.Yeşilova (Arda Bilgimer)

14.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Hamitköy-1461 İskele Trabzonspor (Merve Ateş)

Sertoğlu, gündemi değerlendirecek Sertoğlu, gündemi değerlendirecek

11.30 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-CB Gençlik Gücü (Ahmet Yenilmez)