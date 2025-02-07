Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu.
Program şöyle;
8 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Mağusa SA (Mertcan Yaprak)
9 Şubat 2025, Pazar
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-A.Yeşilova (Arda Bilgimer)
14.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Hamitköy-1461 İskele Trabzonspor (Merve Ateş)
11.30 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-CB Gençlik Gücü (Ahmet Yenilmez)