Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Moldovya uyruklu Maria Ceandari dün sabah Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru, zanlının askeri yasak bölgeyi ihlal, yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarından ayrılma ve izinsiz KKTC topraklarına girme suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının 10 Kasım 2024 tarihinde saat 23.40 sıralarında Lefkoşa’da bilinmeyen bir bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yaptığı esnada yakalandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu daha önce Yakamoz isimli gece kulübünde konsomatris olarak çalışan zanlının 5 Ocak 2024’te ülkeye geldiğini, 5 Haziran 2024’te Ercan Havalimanı'ndan çıktığını, 2024 yılı temmuz ayında ise Larnaka Havaalanından adaya gelip, gizlice KKTC topraklarına girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde davalarını kabul ettiğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise para cezasıyla serbest kalmayı istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının işlediği suçun yaygın ve hapis cezası öngördüğünü belirterek, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde davasını beklemesine emir verdi.