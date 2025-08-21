UBP-DP-YDP hükümeti kabinesinde değişiklik gündemde.

Siyasi kulislerden bize ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Müsteşarı Tahir Serhat arasında yaşanan gerginlik sonrasında Müsteşar’ın bazı yetkilerini alan Gardiyanpoğlu’nun görevden alınacağı bildirildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, yarın gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Ünal Üstel’in sadık Gardiyanoğlu’nu bakanlık görevinden alarak yerine Faiz Sucuoğlu’nu atayacağı bildirildi.