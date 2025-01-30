Tiyatro sanatçısı İzel Seylani, Kuzey Kıbrıs’ta Karagöz’ün aktif tek temsilcisi olarak yeni nesillere Karagöz geleneğinin aktarılması ve Kıbrıs’a özgü Karagöz değerlerinin yaşatılması için Büyük Han'da, Hayâlhane 127'de Karagöz Gizli Hazine temsillerini sürdürüyor. Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu Gizli Hazine temsilleri bu kez Metgin Ltd ve Şenal Pazarlama sponsorluğunda öğrencilerle buluştu.

Gizli Hazine özünde "zenginlik" kavramını sorgulatan, tüm canlıların uyum içinde yaşadığına vurgu yapan, doğayı temiz tutmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatan bir oyundur. Eğitimde sanatsal ve kültürel etkinliklere yer vererek öğretimin kalıcılığını sağlamak önem taşımaktadır.

Seylani Şubat Tatili sonrasında daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.