Creditwest Bank çalışanlarından oluşan Creditwest Tiyatro Kulübü'nün Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına sahneleyeceği “Drama Latte” adlı bir komedi oyunu bu akşam seyirciyle buluşuyor.
Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu'nda sahnelenecek oyun saat 20.00'de başlayacak. Oyun, 12 Şubat, 19 Şubat ve 18 Mart'ta Lefkoşa KTÖS'te; 26 Şubat'ta Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde, 4 Mart'ta Mağusa KÜKOM'da ve 11 Mart Güzelyurt Belediyesi AKM’de sahnelenecek.
Tüm oyunlar 20.00’de başlayacak. Oyunlardan elde edilecek gelir Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışlanacak.