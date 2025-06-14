ABD, İsrail’in İran’a saldırıda herhangi bir rol oynamadığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan sonraki ilk açıklamasında, İsrail'in planlarından önceden haberi olduğunu, ancak ABD Ordusu'nun herhangi bir rol oynamadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, Tahran'ın "geriye hiçbir şey kalmadan" önce bir anlaşma yapması gerektiğini belirtti.

"İran'a anlaşma yapması için şans verdim. Onlara 'sadece yapmalarını' söyledim ama ne kadar çabalasalar da ne kadar yaklaşsalar da bunu başaramadılar." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin en gelişmiş ve ölümcül silahları ürettiğini, İsrail'in bunların çoğuna sahip olduğunu ve kullandığını İran'a ilettiğini kaydetti.

Başkan Trump, "Bazı İranlı şahinler, çok cesur konuştular ama olacaklardan habersizlerdi. Şimdi (şahinlerin) hepsi öldü. Durum daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son saldırılarla İran'da ciddi ölçüde yıkım ve ölümün yaşandığına dikkati çeken Trump, "Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak." ifadesini kullandı.

Kendine ait sosyal medya ağı olan Truth Social'dan açıklamalarına devam eden Trump, bu kez de İran'a 60 gün önce bir ultimatom verdiğini açıkladı.

Trump, paylaşımında "İki ay önce İran'a “anlaşma yapması” için 60 günlük bir ültimatom verdim. Bu anlaşmayı yapmalıydılar! Bugün 61. gün. Onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bir türlü yapamadılar. Şimdi belki de ikinci bir şansları var!" diye konuştu.