Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Kıbrıs için kollar sıvandı. Toprağa umut, geleceğe nefes oluyoruz sloganıyla İskele’de Ata Tohumları toprakla buluşturuldu. İskele Belediyesi, Yeşil Okullar Projesi kapsamında toplum bahçeleri oluşturulması için harekete geçen İskele Mimoza İnner Wheel Derneği, GİKAD ve Cardplus’un etkinliğine ortak oldu. İskele Belediyesi Park&Bahçe Birimi tarafından Long Beach’te oluşturulan İskele Toplum Bahçeleri alanına Ata Tohumları ekildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun destek verdiği etkinliğe İskele Mimoza İnner Wheel Derneği GİKAD ile Cardplus yetkililerinin yanı sıra İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

SADIKOĞLU: İSKELE VE BELDELERİNDE DAHA ÇOK YEŞİL ALAN KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden İskele Belediyesi’nin çevre bilincini çocuklara aşılamak için çeşitlik etkinlikler düzenlediğini hatırlatarak konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu tür etkinliklere de her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Toprağa umut, geleceğe nefes olmak için İskele ve beldelerinde daha çok yeşil alan kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini de belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele Mimoza İnner Wheel Derneğ, GİKAD ve Cardplus ailesine Yeşil Okullar Projesi kapsamında İskele’de oluşturdukları toplum bahçelerinden ötürü teşekkür etti. Bu etkinliğe destek vermekten ve katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.