İskele sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.

İskele bölgesinin sevilen çınarlarını, emekli edebiyat öğretmenin, çevresinde çok sevilen bir sima olan Musa Özmusaoğlu bugün vefat etti.

Uzun yıllar eğitim cemiasında hizmet veren ve özellikle İskele’de Bekirpaşa Lisesi’nde müdürlük yaptığı dönemde tanınan Özmusaoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 14.00’te, kendi vasiyeti üzerine İskele Mezarlığı’nda yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.