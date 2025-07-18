Başbakan Ünal Üstel, temeli bugün atılan İskele Kaza Tapu Amirliği Yeni Hizmet Binası’nın bu yıl sonuna tamamlanacağını ve halkın çağdaş bir binayla buluşacağını belirtti. Üstel, İskele bölgesine yatırımların artması için hükümet olarak her türlü fedakarlığı yapacaklarını da vurguladı.

İskele Kaza Tapu Amirliği Yeni Hizmet Binası’nın temel atma töreni bugün İskele’de yapıldı. Törene, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Yasemi Öztürk, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bazı bürokratlar, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Sağlık sorunu nedeniyle törene katılamayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ise mesajı okundu. Sadıkoğlu mesajında, yeni hizmet binasının bölge için önemli ve anlamlı bir yatırım olduğunu kaydetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ardından protokolün katılımıyla butona basılarak, binanın temeli atıldı.

Üstel: “İskele bölgesine yatırımların artması için hükümet olarak her türlü fedakarlığı yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, güzel bir olaya şahitlik ettiklerini belirtti. Üstel, hükümete geldikleri gün halka, siyasi istikrarı sağlayacaklarını ve istikrarsızlık yüzünden yarım kalan, halkın ihtiyaç duyduğu projelere öncelik vereceklerini söylediklerini kaydetti.

İstikrarsızlık nedeniyle yapılamayan yasaları yapacakları ve reformları birer birer hayata geçirecekleri sözünü de hatırlatan Üstel, “Kısacık hükümet dönemimizde neler yaptığımızı hep birlikte gördük” dedi. 2012-2013 yıllarından kalan tüm projeleri bitirdiklerini dile getiren Üstel, o dönemden tek kalan İskele-Boğaz Yolunu da ilerleyen günlerde bir noktaya getirip, bitireceklerini söyledi.

İskele bölgesinin geliştiğini ifade eden Başbakan Üstel, ekonomide de istikrar sağlandığı için gelişen ülkede her geçen gün hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu ihtiyaca cevap vermek için bugün yeni hizmet binasının temelinin atıldığını kaydetti. Başbakan Üstel, “Hükümet olarak göreve geldiğimiz günden beri ne söylediysek birer birer yapıyoruz” dedi.

İskele’nin 1998 yılında ilçe olduğunu, kaza Tapu Dairesi’nin ise 2017’de açıldığını dile getiren Üstel, gelinen noktada dairenin yetersiz kaldığını, daha modern, daha çağdaş bir daire binasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Üstel, bu doğrultuda ülkedeki tapu dairelerini geliştirmek için ilgili yasayı ve teşkilat yasalarını değiştirdiklerini belirtti.

Sadece Tapu Dairesi değil bütün dairelerin ve okulların gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Üstel, bunları yaparken kimsenin rozetine bakmadıklarını söyledi. “Herkes her şeyi devletten beklemiyor” diyen Başbakan Üstel, devletle, iş insanları arasındaki iş birliğiyle ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara yatırım yapıldığını belirtti.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Üstel, “Biz de KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi yitirdik” diyerek, Şampiyon Meleklere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere sabır diledi.

Çocukların olası bir deprem karşısında daha dayanıklı okullarda eğitim görmesi için Milli Eğitim Bakanı’nın kolları sıvadığını dile getiren Üstel, Başbakanlığın altında kurulan Deprem İzleme Komitesi ile bütün okul ve daire binalarının depreme dayanıklılığının gözden geçirildiğini kaydetti. Depreme dayanıklı olmayan binaların yıkıldığını ve geçici bir süreliğine konteyner sınıflar yapıldığını hatırlatan Üstel, okulların güçlendirildiğini, depreme dayanıklı hale getirildiğini, bazı yerlerde ise yeni okullar yapıldığını söyledi.

“Rozetine bakmaksızın”

Devletin, hem iş insanlarıyla, hem de yerel idarelerle iş birliği içerisinde “rozetine bakmaksızın” yatırımlar yaptığının altını çizen Üstel, gelişen İskele bölgesine yatırımların artması için hükümet olarak her türlü fedakarlığı yapacaklarını vurguladı. Üstel, bu yıl sonuna kadar İskele’ye yeni bir tapu binası kazandıracaklarını ve halkı çağdaş bir binayla buluşturacaklarını kaydetti.

Hizmetlerin daha çağdaş hale gelmesi için Türkiye ile iş birliği protokolü yaptıklarını hatırlatan Başbakan Üstel, “Kısmetse 2026 yılı içerisinde e-devletimizin büyük bir kısmı devreye girecek” dedi. Hantal bürokrasiden halkı rahatlatacaklarını belirten Üstel, tapu işlemlerinin de e-devlet üzerinden yapılacağını ifade etti.

Eksik olan hizmetlerin halkın ayağına gelmesi için hükümetin çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Üstel, Tapu Dairesi yeni binaya taşındıktan sonra mevcut binanın boşalacağına işaret ederek, eksik olan İskan Dairesi’nin İskele’de açılması için ilgili bakanı görevlendirdi.

Başbakan Üstel konuşmasının sonunda, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oğuz: “Bir ülkede istikrar varsa hizmet var”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Başbakan’ın söylediği gibi “istikrar” kelimesini kendilerine şiar edindiklerini vurgulayarak, bugünkü temel atma töreninin istikrarın göstergesi olduğunu kaydetti.

“Bir ülkede istikrar varsa hizmet var” diyen Oğuz, KKTC halkının kaliteli hizmet alması, kamu hizmetlerinden yararlanması için ihtiyaçları gidermek anlamında çalışmalar yapmak gerektiğini belirtti.

İskele bölgesinin, KKTC’nin, son yıllarda inşaat sektöründe gelişen en önemli bölgelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Oğuz, bu çerçevede daha kaliteli hizmetin sunulması gereğinin ortaya çıktığını söyledi. Yeni hizmet binasının projesinin İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı ile hazırlandığını dile getiren Oğuz, Ali Uçanok’un karkas inşaatına kadar binayı yapmayı üstlendiğini söyledi. Oğuz, karkastan sonra binayı Ahmet Noyanlar ve Kömürcigil İnşaatın tamamlayacağını kaydetti.

“Kendi insanlarımızla beraber bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz… Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz” diyen Oğuz, eleştiriler yapıldı diye oldukları yerde durmayacaklarını, çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tapu Dairesi’nde otomosyon sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yaklaşık 10 aydır çalışma yaptıklarını dile getiren Oğuz, iki ay sonra çalışmalar bitince tapunun daha modern olacağını ve her türlü veriye ulaşılacağını söyledi.

Kendilerini eleştirenlere, “Ne yaptınız bu ülke için de konuşuyorsunuz?” diyeceklerini kaydeden Oğuz, “Onlar konuşur, biz çalışmaya devam ederiz ve çalışırız” dedi. Bakan Oğuz, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Arıcı

Tapu Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı ise, İskele ilçe olduktan sonra 2017 yılında İskele Kaza Tapu Amirliği olarak İskele Kaymakamlığı içinde görev yapmaya başladıklarını anlattı. Arıcı, bir buçuk yıllık bir sürede yeni hizmet binası için projeyi tamamladıklarını söyledi.

“Binalar sadece fiziksel yapı değil içinde vatandaşın hizmet aldığı yaşayan yerlerdir” diyen Arıcı, bina yapımı yanında teşkilat yasasını da değiştirdiklerini kaydetti.

Dairenin, daha sağlıklı ve teknolojik olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirten Arıcı, Başbakan Üstel’e, Bakan Oğuz’a ve projeye katkı koyan firmalara teşekkür etti.

Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise, “Biz Müteahhitler Birliği olarak sivil toplum olarak kendi söküğümüzü dikmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplum olarak yapıcı yaklaşmayı, sonuç odaklı çalışmayı öğrenmek gerektiğini kaydeden Gürcafer, bu gibi projeleri engellemeye çalışarak, siyaset yapmanın kendilerini getireceği yerin belli olduğunu söyledi.

Bir süre önce devlete külfet olmadan bölgedeki Atık Su arıtma Tesisi ve Kanalizasyon yapımıyla ilgili yola çıktıklarını ve fon oluşturduklarını ifade eden Gürcafer, “Ama siyasetin kurbanı oldu” dedi.

Sorunun siyasi rant beklentisiyle bir kenarlara itildiğini kaydeden Gürcafer, “Peki ne oldu? İskele bölgesinin atık su arıtma tesisi tamamlanamadı” diye konuştu. Gürcafer, herkesi sonuç odaklı yaklaşıma davet etti.

Aykent

Uçanok Emlak ve İnşaat Limited Proje Müdürü Mete Aykent ise, Tapu Dairesi’nin yeni hizmet binasının İskele’nin gelişimine katkı sunacağını belirtti. Aykent, projenin sadece bina inşaatı değil aynı zamanda halka daha hızlı, çağdaş ve güvenli hizmet sunacak bir vizyonun temelleri olduğunu kaydetti.

Yeni binanın bodrum katta 162 metrekare, zeminde 545 metrekare olmak üzere toplam 707 metrekare kapalı alana sahip olacağını dile getiren Aykent, çevre düzenlemesi ve geniş otopark alanı ile ferah bir ortam yaratılacağını söyledi.