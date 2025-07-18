Kıbrıslı Türklerin bilgiye hızlı ve doğru şekilde erişmesini hedefleyen toplumsal bir proje olarak hayata geçirilen www.elektrikyok.com, KKTC genelindeki canlı elektrik kesintilerini anlık olarak takip etme imkânı sunuyor.

Tamamen ücretsiz olan bu dijital platform, halkın günlük yaşamını etkileyen elektrik kesintileri konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Sistem, yalnızca anlık kesintileri göstermekte olup, kullanıcılar bölgelere göre filtreleme yaparak kendi bölgelerindeki durumu kolaylıkla görebiliyor.

Projenin amacı, kamuoyunun enerji altyapısıyla ilgili daha şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak ve ani kesintiler karşısında bireylerin ve işletmelerin hazırlıklı olmasına destek olmaktır.

Elektrik kesintilerine karşı toplumda bilinç yaratmayı hedefleyen www.elektrikyok.com, herhangi bir ticari kazanç amacı taşımamakta ve tamamen gönüllü katkılarla yürütülmektedir.

Detaylı bilgi ve canlı kesinti haritasına www.elektrikyok.com adresinden ulaşabilirsiniz.