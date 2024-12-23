Işık yaptığı yazılı açıklamada, 1963 yılında silahlı terör saldırıları ve 1974 Yunan cunta darbesi ile yıktıkları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti olma iddialarını ve uzlaşmazlıklarını 60 yıldır sürdüren Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Suriye’deki Esad hükümetinden hiçbir farkı olmadığını ve sonlarının da farklı olmayacağını kaydetti.

Işık, Derneğin, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine karşı katliam saldırılarını başlattığı “Şehitler Haftası” olarak bilinen 21-25 Aralık 1963 günlerini, “Kıbrıs Rumlarının İnsanlık Suçu Kıbrıs Türk Soykırımı” olarak ilan ettiğini belirtti.

Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Rumlarının, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olma” hukukunu, 2004 yılında yapılan BM Annan Planı referandumunda yitirdiğini ifade etti.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve hukukun, Kıbrıs Rumlarına tek başına, Kıbrıs Türklerinin olmadığı bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümeti olma hak ve hukuku vermediğini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM ve AB’ye anımsatan Işık, Rum Yönetimi’nin meşruluğuna tek seçenek olan KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı.