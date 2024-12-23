Adıyaman’da 22 ay önce meydana gelen depremde 72 cana mezar olan İsias Otel davası devam ediyor.

İsias Otel davasının altıncı duruşması 24 Aralık’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. İki gün olarak planlanan duruşma sonunda kararın açıklanması bekleniyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından 3 Ocak’ta başlatılan hukuk mücadelesi, suçluların “Olası Kast” suçuyla hüküm giymesi için 12 aydır kararlılıkla sürdürülüyor.

İsias Otel davasının altıncı duruşması için Başbakan Ünal Üstel, aileler ve siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet bugün Adıyaman’a gidiyor.

İsias Otel’in 3 Aralık’ta yapılan beşinci duruşmasında, mahkeme heyeti altıncı duruşmanın uzun olabileceğini öngörerek, celsenin iki günü geçmemek kaydıyla 24-25 Aralık’ta bitirilecek şekilde yapılmasına karar vermişti.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 24-25 Aralık’ta görüşülecek İsias Otel Davası’nın altıncı duruşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Esendağlı, İsias Otel’in 24-25 Aralık’ta gerçekleştirilecek duruşmasının bugüne kadar katıldıkları en önemli duruşma olacağını ifade ederek, bu celseden karar çıkabileceğini kaydetti.

Aileler, Kıbrıs Türk halkı ve kendilerini temsil eden avukatların sanıkların olası kast suçundan mahkum olmalarıyla ilgili çok yoğun hukuki çalışma ve girişimleri olduğuna dikkat çeken Esendağlı, mahkemenin geçen celse erteleme verirken, sanıkların bu yönde ek müdafaa yapmalarına ilişkin herhangi bir karar üretmediğine işaret etti.

Mahkemenin bu tavrı devam ederse olası kastla bir mahkumiyet vermesinin teknik olarak hatalı olacağını ifade eden Esendağlı, “Dolayısıyla bu duruşmada sanıklara ek savunma hakkı verilmesi, mahkemenin olası kasttan mahkumiyet verilebileceği olasılığını doğurur. Ancak bu bir ertelemeye sebep olur. Bunlar, duruşmanın kritik noktaları. Bizi ne beklediğini göreceğiz.” dedi.

Olası kastla alakalı olarak hazırlıklarının çok ciddi şekilde devam ettiğini söyleyen Esendağlı, şöyle konuştu:

“Hukuki imkanları zorlamak noktasında son hazırlıklarımız devam ediyor. Dosyaya son giren bilirkişi raporunun sanıkların olası kasttan mahkumiyetine sebebiyetine neden olacak çok ciddi kusurlar içeriyor. O şekilde detay içeriyor. Mahkemenin aksi yönde bir kararını üst mahkemeye götürmeyi kesin gözüyle görüyoruz. Bunu ileriki aşamalarda değerlendireceğiz.”

Esendağlı, son duruşmada bilirkişi raporunun dosyaya girmesi ardından savcının esasa ilişkin mütalaasını verdiğini anımsatarak, her iki tarafın avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya kendi cevaplarını vermek ve mahkemeye son beyanlarını yapmak üzere erteleme talep ettiklerini hatırlattı.

24-25 Aralık’ta gerçekleştirilecek duruşmada taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarının alınacağını belirten Esendağlı, “Bu teknik olarak duruşmanın son aşamasına geldiğimizi gösteriyor.” dedi.

Bu arada geçen duruşmada mahkemenin aldığı ara kararlardan bir tanesinin de kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın ne aşamada olduğuna ilişkin savcılığa müzakere yazılması olduğuna işaret eden Esendağlı, onun ne aşamada olduğunu, müzakereye ne cevap verildiğini, kamu görevlileriyle ilgili davanın dosyalayıp dosyalanmadığının da bu duruşma aşamasında öğrenileceğini kaydetti.

Dosyaya hukuki mütalaalar anlamında her iki tarafından da yeni girişler yaptığını ifade eden Esendağlı, avukatların yapacağı beyanlardan sonra da mahkemenin davayı sonuçlandırarak, kararı okuma olasılığı olduğunu söyledi.

Esendağlı, şöyle konuştu:

“Karar çıkıp çıkmayacağını duruşmanın gidişatını ve sürenin yetip yetmeyeceğine göre anlayacağız. Mahkemenin bir erteleme verip vermeyeceğini bu anlamda anlayacağız. Gerçekten bugününe kadar katıldıklarımız içinde en önemli duruşma olacak.”