Türkiye’den gelen arkadaşı Emre Arslan ile mayıs ayında Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan tekne ile ayrılan 24 yaşındaki Sıtkı Akargöl’ün 7 ay sonra Suriye’de ortaya çıkmasının ardından yeni bir belirsizlik doğdu.

Suriye’de rejimin çökmesi ile tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Akargöl’ün akıbeti merak ediliyor. Arkadaşı ile yasa dışı yollardan çıkış yapan ve geçtiğimiz hafta Suriye’den ailesine ulaşan 24 yaşındaki Sıtkı Akargöl KKTC’ye dönmedi.

AİLE SESSİZ

Kaybolmasından 7 ay sonra geçtiğimiz hafta ailesine telefonla ulaşarak, “Ben yaşıyorum” bilgisini veren Akargöl’ün, bu görüşmeden sonra Suriye’den ayrıldığı tahmin ediliyor.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Kayıp” olduğu bilgisi verilen Sıtkı Akargöl Türkiye’de halen “Arananlar” listesinde bulunuyor. Akargöl’ün Yeşilyurt’ta yaşayan ailesi sessizliğini korurken, gazetemizin edindiği bilgiye göre Sıtkı Akargöl, şu ana dek Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapmadı.

GÜNEY KIBRIS ŞÜPHESİ

Güvenilir kaynaklar Sıtkı Akargöl’ün Lübnan üzerinden Kıbrıs’ın güneyine geçmiş olması ihtimali üzerinde duruyor.

2022 yılında ‘İnsan kaçakçılığı’ suçlamasıyla tutuklanan Akargöl’ün yargı süreci sürüyordu. Emre Arslan’ın da Türkiye’de benzer bir davasının olduğu bilgisini veren Türkiye’deki kaynaklar her iki şahsın da arandığını ancak henüz tespit edilemediğini kaydetti. Akargöl ve Arslan’ın bulunduğu teknede ne olduğu konusunda polisin çok yönlü ve gizli bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

Mayıs ayında Türkiye’den sabah saatlerinde gelen Emre Arslan aynı gün Sıtkı Akargöl ile birlikte Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan başkasına ait bir tekne ile ayrılmıştı. Kayboldukları bilgisinin ardından günlerce hem denizde hem karada aranan Arslan ve Akargöl’ün izine rastlanmamıştı.