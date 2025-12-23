Haber Kıbrıs ekranlarında yayınlanan Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi

programına katılan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, kamu kurumlarındaki disiplinsizlik ve yönetim zaaflarını sert sözlerle eleştirdi.

Bengihan, kamu sektöründe işe gitmeden maaş alan yaklaşık 100 kişinin olduğunu belirterek, bu kişilerin listesini “yeni yıl hediyesi” olarak 1 Ocak’ta tarihinden itibaren Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı.

“İşe gitmeyen yoktur, işletemeyen müdür, müsteşar, bakan, başbakan vardır” diyen Bengihan, sistemin üst kademelerinden başlayarak ciddi bir denetim eksikliği olduğunu söyledi.

Kamu kurumlarında rapor ve izin uygulamalarında ciddi usulsüzlükler yaşandığını ifade eden Bengihan, torpilli personelin korunmasının ise çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açtığını dile getirdi.

Birçok bakanlıkta, bakan, müsteşar ve müdürler arasında yaşanan uyumsuzluk nedeniyle çalışanların olumsuz etkilendiğini belirten Bengihan, yaşanan disiplinsizliğin temel sorumlusunun başbakan, bakanlar ve atadıkları bürokratlar olduğunu vurguladı.

Programda bakanlara ve müdürlere seslenen Bengihan, şu ifadeleri kullandı:

“Dairelerde görevden alınan eski müdürlerin yıllardır geri dönmediğini, kimlerin parmak basıp kaçtığını, sonra tekrar gelip çıkış yaptığını, kimlerin hiç işe gelmediğini, rapor ya da izin dahi yazılmadan kaçtığını siz bilmez misiniz? Bilirsiniz… Ama bir şey yapmazsınız. Çünkü bakan müsaade etmez.”

Bengihan, işe gitmeyen kişileri kamu görevlileri, geçici işçiler ve eski görev yerlerine dönmeyenler olarak ayrı ayrı listelediklerini ve bu listeleri 1 Ocak’tan sonra yetkili makamlara ileteceklerini söyledi.