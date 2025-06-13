Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Murdova ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede; iki ülke arasında aile, kadın ve çocuk politikaları konularında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve tecrübe paylaşımı gibi konular ele alındı.