İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Amerikan kanalı Fox News’e yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı öncesinde çok katmanlı bir istihbarat operasyonu yaptığı söyledi. Yetkilinin açıklamalarına göre İsrail, İran Hava Kuvvetleri'nin kritik isimlerini belirli bir lokasyonda toplantı yapmaya yönlendirdi ve onları orada tutmayı başardı.

“Komutanlar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak özel faaliyetler yürüttük ve bu bilgileri davranışlarını etkilemek için kullandık, yani onları kandırdık” diyen güvenlik yetkilisi, "Toplantıyı planladılar ama biz orada kalmalarını nasıl sağlayacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı.