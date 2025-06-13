Baraka’dan yapılan açıklamada, on birincisi gerçekleştirilecek etkinliklerin, ücretsiz olarak, gönüllü bir çabayla ve kolektif bir emekle hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Etkinliklerin bu yılki teması “Bilimle, Sanatla, Sporla Doya Doya Oyna” olarak açıklanırken, Baraka lokalinde çocuklarla buluşacak etkinlikler arasında eğitsel spor oyunları, müzik, yoga, Kıbrıs kültürü, çocuklarla felsefe, görsel sanatlar, halk dansları, modern dans, satranç, fen deneyleri ve daha birçok farklı etkinliğin bulunduğu kaydedildi.

Bu sene iki farklı etaptan oluşacak yaz etkinliklerinin ilk etabında çocuklar, 23-27 Haziran arası spor salonunda eğitsel spor oyunları aktivitesi yapacak. Ardından 30 Haziran itibari ile Baraka Kültür Merkezi Lokalinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile buluşacak.

Etkinlikler, 19 Temmuz Cumartesi günü şölen ile son bulacak.

Baraka açıklamasında “Ülkede yaşanan dinsel gericiliğin, muhafazakârlaşmanın ve yoksulluğun artarak devam ettiği bu süreçte en önemli varlığın çocuklarımız olduğunu biliyoruz ve çocuklarımızı ‘Bilimle Sanatla Sporla Doya Doya Oyna’maya davet ediyoruz.” denildi.



