İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını onayladı. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin meclis kararını onaylaması halinde, Hürmüz Boğazı kapanacak. Uzmanlara göre, dünya petrol ticaretinin can damarlarından biri olarak tanımlanan Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel petrol fiyatlarında ciddi artışa yol açabilir.

Tahran yönetimi, dünya petrol ticaretinin en önemli merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya hazırlanıyor. İran Meclisi, bugün sunulan öneriyi oy birliğiyle kabul ederek, Boğaz'ın kapatılması yönünde karar verdi. İran Meclisi'nin kararı, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne sunulacak. Konsey'in kararı onaylaması halinde İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapatacak.

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.