İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin dahil olduğu İsrail-İran savaşı 11'inci gününde.

Dün gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi. Trump, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" diye konuştu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İran da misilleme saldırıları yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İran Devlet Televizyonu, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatın başladığını duyurdu. Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.



Operasyonun adı Büyük Fetih Müjdesi olarak duyuruldu.

İran Devlet Televizyonu, El Udeyd üssüne 3 füzenin isabet ettiğini açıkladı.



Bayaz Saray, Savunma Bakanlığı ile birlikte Katar'daki üsse yönelik tehdidin yakından takip edildiğini açıkladı.



ABD basını, Trump'ın Savunma Bakanı ve Genelkurmay ile birlikte durum odasında olduğunu bildirdi.

İran, saldırıda ABD'nin nükleer tesislere attığı sayıda mühümmat kullandıklarını açıkladı. Amerikan üssünün sivil ve yerleşim yerlerinden uzakta bulunduduğu belirtildi. "Bu saldırı dost ve kardeş komşumuz Katar'a yönelik hiçbir tehdit oluşturmuyor" denildi.



İran Devrim Muhafızları, "Beyaz Saray ve müttefiklerine mesajımız nettir. Egemenliğimize ve topraklarımıza hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağız" açıklaması yaptı.

Katar'dan "İran saldırısına misillime hakkımızı saklı tutuyoruz" açıklaması geldi.



Katar, üsse saldırıda ölen olmadığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, "Saldırı öncesinde El Udeyd üssü güvenlik önlemi olarak boşaltılmıştı" açıklamasında bulundu.

Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapattı.