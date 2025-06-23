Polis Örgütü’nün Kuruluşunun 61’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 3’ncü Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası bugün başladı.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre merhum Polis Genel Müdür Birinci Yardımcısı Eybil Efendi anısına, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen turnuvada 10 takım yer alıyor.

Açılış seremonisi Atatürk Spor Salonunda bugün yapıldı. Açılış maçı Girne Polis Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü-B takımları arasında oynandı. Maçın başlama vuruşunu Polis Genel Müdürü Kasım Kuni yaptı. Bugün ve yarın oynanacak grup maçlarının ardından, 25 Haziran Çarşamba günü yarı final ve final maçları oynanacak.