Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açıldığı gün Lefkoşa Ortaköy’de “İrade Bizde” pankartı açtıkları için polis tarafından tutuklanan altı kişinin ardından, sendika ve örgütler dün aynı noktada toplanarak yaşananları protesto etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi ve 3 Mayıs’taki eylemde tutuklananlara destek verilmesi amacıyla Ortaköy’deki Sivil Savunma Çemberi’nde eylem düzenledi. Eylemciler, “Bu Memleket Bizim, İrade Halkın Olmalıdır” pankartı açtı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj vermek isteyen eylemciler, "İrade Bizde" pankartı açmış, eylemi önlemek isteyen polis, 6 kişiyi güç kullanarak tutuklamıştı.

Dünkü eylemde, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Avukat Tacan Reynar ve Halil Karapaşaoğlu basına açıklamalarda bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 3 Mayıs’ta aynı yerde “İrade bizde” pankartı açan arkadaşlarının polis müdahalesiyle gözaltına alındığını hatırlatarak, “Eylem yapma, düşünce ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. Anayasa'nın ve yasaların yok sayılması faşizmdir; kabul edilemezdir” dedi. “Ada yarısında yaratılan hırsızlık, soygun ve rüşvet düzeni faşizmle korunmaya çalışılmaktadır.” ifadelerini kullanan Eylem, halkın ekonomik zorluklar yaşadığını, çocukların konteynerlerde eğitim gördüğünü, buna karşın siyasiler ve bazı çevrelerin lüks içinde yaşadığını söyledi.