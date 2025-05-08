Ülkede 30 Nisan itibarıyla açlık sınırı 29 bin 787 TL olarak açıklandı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), nisan ayı açlık sınırı verilerini açıkladı.

KTAMS'ın yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı, mart ayına göre 1463 Türk Lirası (TL) artarak, 29 bin 787 TL oldu.

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti yüzde 7,5'lik artışla net 37 bin 818 TL olarak belirlenmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 8 bin 31 TL altında kaldı.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarları şöyle belirlendi:

Yetişkin bir kadın için; günlük 256.39 TL, aylık 7bin 691.7 TL;

Yetişkin bir erkek için günlük 266.89 TL, aylık 8 bin 6.7 TL;

15 - 19 yaş çocuk için günlük 281.88 TL, aylık 8 bin 456.4 TL;

4 - 6 yaş çocuk için günlük 187.74 TL, aylık 5 bin 632.2 TL.

Dört kişilik bir ailenin yapması gereken harcama tutarı ise günlük 992.90 TL, aylık 29 bin 787 TL oldu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklamasında, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğinden, toplumsal tüketim alışkanlığını yansıtmadığını belirterek, hayat pahalılığı oranının toplumsal tüketim alışkanlığı dikkate alınarak hesaplanması için sepetin bir an önce güncellenmesi gerektiğini yineledi.