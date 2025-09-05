Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete; yeni nesil suç örgütleri açıkcası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor.



Aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor.



Öyle ki çok rahat bir şekilde sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları yapabiliyorlar.



10 bin liraya iş yeri kundaklama...



40 bin liraya mekan kurşunlama...



200-300 bin liraya adam öldürme...



Sosyal medya, deyim yerindeyse suç örgütlerinin "suç pazarı" haline geldi.



SIKI PAZARLIK



"Tetikçilik" için özel mesajlaşma grupları üzerinden sıkı pazarlıklar yapılıyor.



Saldırılarda genellikle sosyal medyadan devşirilen çocuklar kullanılıyor.



Suç analiz uzmanı Gökhan Turan'a göre çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90'ı aslında çetenin içinde yer almıyor. Turan "Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme..." diyor.



ÇOCUKLAR KULLANILIYOR



Tehdit için iş yeri kurşunlatmak isteyen de var, hasmını öldürtmek isteyen de. Tetikçi pazarlığında suç yelpazesi geniş.



Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.



Gökhan Turan buna ilişkin de şu değerlendirmeyi yapıyor: "Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Ondan dolayı cezayı 4'te 3 oranında indiriyor.

Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor 1 yılında infaz kanununa göre yatarı yok."