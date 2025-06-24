KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, “Hem toplum hem de devlet olarak sorumluluklarımızı acil bir biçimde yerine getirmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs adasının deprem riskinin büyük ölçüde bu aktif fay hattından kaynaklandığını belirten Ekinci, “Özellikle Gazimağusa, İskele, Lefke ve Lefkoşa gibi yoğun yapılaşmanın olduğu Kuzey Kıbrıs yerleşimlerinin, bu fayın doğrudan etki alanında bulunduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Olası bir depremde can ve mal kayıplarının yaşanması kuvvetle muhtemeldir.” ifadelerini kullandı.

Depremlerin doğa olayı olduğunu, afet haline gelmelerinin ise bilimsel uyarıların, mühendislik ilkelerinin ve toplumsal bilincin göz ardı edilmesinden kaynaklandığını kaydeden Ekinci, “Toplumu ve yöneticileri bir kez daha sorumluluk almaya ve gerekli adımları kararlılıkla atmaya davet ediyoruz.” dedi.

-Kıbrıs Yayı’nda artan sismik hareketlilik… Ciddi bir uyarı niteliğinde…

Ekinci, yazılı açıklamasında, son dönemde Kıbrıs adasının güneyinde yer alan Kıbrıs Yayı boyunca gözlemlenen artan sismik hareketliliğin, sadece bilim dünyasının değil, herkesin dikkatle izlemesi gereken “ciddi bir uyarı” niteliğinde olduğunu belirterek, “Kıbrıs adasının deprem riskinin büyük ölçüde bu aktif fay hattından kaynaklandığını” kaydetti.

Abdullah Ekinci, “Özellikle Mağusa, İskele, Lefke ve Lefkoşa gibi yoğun yapılaşmanın olduğu Kuzey Kıbrıs yerleşimlerinin, bu fayın doğrudan etki alanında bulunduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Olası bir depremde can ve mal kayıplarının yaşanması kuvvetle muhtemeldir.” ifadelerini kullandı.

- Ovgoz Fayı… Bu fayın oluşturabileceği riskle ilgili daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç var

Abdullah Ekinci, son dönemde bilim insanlarının sıkça dikkat çektiği Ovgoz Fayı’nın, Lefkoşa’ya yakın bir güzergâhta uzandığını, potansiyel etkilerinin halen araştırıldığını belirterek, “Bu nedenle, bu fayın oluşturabileceği riskin net bir biçimde ortaya konabilmesi için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç var.” dedi.

- “Sorumluluklarımızı acil bir biçimde yerine getirmek zorundayız”

“Bu veriler ışığında, hem toplum hem de devlet olarak sorumluluklarımızı acil bir biçimde yerine getirmek zorundayız” diyen Ekinci, ivedilikle hayata geçirilmesi gereken hususları şöyle açıkladı:

"Sivil Savunma Teşkilatı ve bağlı tüm kurumların altyapısı güçlendirilmeli, acil müdahale kapasitesi artırılmalı.

Deprem riski taşıyan yapılar, sadece okullarla sınırlı kalmayacak şekilde, hastaneler ve kamu binalarını da kapsayacak biçimde inşaat mühendisleri tarafından tespit edilmeli ve güçlendirme projeleri hayata geçirilmeli.

Odamızın da hazırlık sürecine katkı koyduğu 'Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Yasası' gecikmeksizin Meclis’ten geçirilerek, bilimsel ve mühendislik temelli bir dönüşüm süreci başlatılmalıdır.

Tüm bireyler ve Kamu 21/2005 sayılı KTMMOB yasasında emredildiği gibi yapılarını inşa ederken KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkin mühendislerden teknik hizmet almalı, projelendirme ve yapı denetimini mutlaka bu çerçevede gerçekleştirmelidir.”