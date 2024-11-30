Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Volkan Çevik, Halil Atlar

Gönyeli: Remzi, Ahmet Can, Azat, Bayram, Hasan Kanlı, Elvis, Berkem, Malle, Doukara, İbrahim Çıdamlı

DND Gençler Birliği: Hamit, Mehmetali, Moafi, Emir, Abdülaziz, Bawa, Berk, Barın, Osman, Galip, Toulary

Gol: Dk 31 Souleymane Doukara (Gönyeli)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 11. hafta maçında Gönyeli SK – DND Gençler Birliği SK’yı konuk etti. Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli SK – DND Gençler Birliği SK maçını Tufan Çerçioğlu yönetti.

Maça hızlı başlayan kırmızı beyazlılar Souleymane Doukara’nın golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede skoru korumayı başaran Gönyeli, 1 – 0’lık sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Kendi sahasında bu sezon ilk kez kazanan ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdıran Gönyeli puanını 7 yaparken, Gençler Birliği 9 puanda kaldı.

(Foto: Gökhan Kuzu)