AKSA BİRİNCİ LİG 22. HAFTA PANORAMASI

Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22. Haftası tamamlanırken, lider Mormenekşe puan kaybetmesine karşın takipçilerinin de kaybettiği haftada süper lige bir adım daha yaklaştı.

Mormenekşe konuk olduğu Hamitköy deplasmanından beraberlikle ayrılarak 2 puan bırakmasına karşın takipçisi K.Kaymaklı’nın konuk olduğu Binatlı karşısında mağlup olması sonucunda puan farkını 7 yaparken, 3. sıradaki Türk Ocağı ile de 8 puan fark oluştu.

Haftaya 4. Sırada başlayan Türk Ocağı takımı konuk ettiği Yalova’yı mağlup ederek bir basamak daha yukarı çıkarak 2. Sıradaki K.Kaymaklı ile puan farkını bire indirdi.

İkinci devrenin başında yaşadığı bocalama sonrasında toparlanan Yeniboğaziçi, konuk ettiği Vadili’yi, mağlup ederek üst üste 3. cü galibiyetini alarak averajla 4. sıraya yükseldi.

Haftaya 3. sırada giren A. Kozanköy ise konuk olduğu Düzkaya deplasmanında son dakikalarda yediği golle sahadan mağlup ayrılarak 5. sıraya kadar geriledi.

Hamitköy konuk ettiği lider Mormenekşe’yle berabere kalarak play-off hattı içine girme şansını kaçırdı.

İkinci devrede yakaladığı çıkışı sürdüren M.H. Yılmazköy takımı konuk ettiği Lapta’yı mağlup ederek 8. Sıradaki yerini korurken, bir başka çıkış yakalayan takım S. Geçitkale ise Çanakkale deplasmanından galibiyetle dönerek ikinci devredeki 5. galibiyetine imza atarak 10. sıradaki yerini korudu. Çanakkale ise ligde kalma adına umutlarını çok azalttı.

Haftanın en zor maçlarından biri olan Dipkarpaz-Maraş maçının galibi Maraş oldu ve bu sonuçla Maraş haftalar sonra galibiyetle tanışmış oldu. Dipkarpaz ise ikinci devredeki gerilemesini sürdürerek 12. Sıraya düştü.

Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri kazanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.

Oynanan tüm maçlarda gol atılmasına karşın 8 maçta kale ağları 23 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasına yaklaşıldı. Haftanın en farklı galibiyetini Yeniboğaziçi Vadili karşısında 2 – 0 ile alırken, en gollü maç 3-2’lik skorla Düzkaya – A. Kozanköy maçı oldu.

Aksa 1. Ligde gol krallığı yarışında zirvede olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz bu haftayı da boş geçmesine karşın 32 golle açık ara zirvede kalırken, onu bu haftayı tek golle kapatan Yalova’dan Yiğitcan ayaz 18 golle takip ediyor.

Bu haftaki maçlarda 40 sarı kart çıkarken 3 tane de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Binatlı

Binatlı şampiyonluk hedefindeki Küçük Kaymaklı karşısında rakibinden daha iyi bir futbol oynayarak, güçlü rakibini mağlup ederken play out hattından çıkma adına en önemli bir galibiyet aldı

Haftanın Futbolcusu: Ali Tüfekçi (Düzkaya)

Düzkaya’nın genç yıldızı Ali Tüfekçi, Kozanköy maçında orta sahada başarılı bir futbol oynarken, biri son dakika olmak üzere 2 gol atarak takımının yeniden galibiyetle tanışmasını sağladı

Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)

Maraş’ın başında ilk maçına çıkan teknik adam İzzet Kaçmaz, zorlu Dipkarpaz deplasmanına takımını y hazırlarken, yaptığı yerinde ve zamanında müdahalelerle takımının yenden galibiyetle tanışmasını sağladı

Haftanın Hakem: Fatih Bardakçıoğlu (Dipkarpaz – Maraş)

Genç hakemlerimizden Fatih Bardakçıoğlu, haftanın zorlu maçlarından olan ve çekişmeli geçen Dipkarpaz – Maraş maçında doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla birlikte uyum içerisinde olup, son anlarda da kartını doğru kullanıp, başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

İlhan (Vadili), Mehmet Çavuş (Geçitkale) Ferhat (Binatlı) Kenan(Yeniboğaziçi)

Haftanın On Biri

Uğur (Binatlı), Çağın (Maraş) Berat (Yeniboğaziçi) Mehmet Göktaş (Binatlı) Can (Türk Ocağı) Kutluhan (Düzkaya) Mehmet Söker (Yılmazköy) Serhat (Yeniboğaziçi) Mustafa İnanç (Maraş) Turgut (Geçitkale) Abdülkadir (Yılmazköy)

AKSA 1.Lig 22. Hafta Sonuçları

Binatlı-K.Kaymaklı: 1 – 0

Hamitköy-Mormenekşe: 1 – 1

Yeniboğaziçi-Vadili : 2 – 0

N.Dipkarpaz-Ü.Maraş: 1 – 2

Çanakkale-S.Geçitkale: 1 – 2

Düzkaya-A.Kozanköy: 3 – 2

MH Yılmazköy-Lapta: 3 – 1

Türk Ocağı-Yalova: 2 – 1

AKSA 1.Lig 22. Hafta programı

Mormenekşe- N. Dipkarpaz

S. Geçitkale – Yeniboğaziçi

A. Kozanköy – Türk Ocağı

K.Kaymaklı – M.Hacıali Yılmazköy

Lapta – Çanakkale

Yalova – Binatlı

Vadili – Hamitköy

U. Maraş – Düzkaya

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

