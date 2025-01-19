Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur maçında Düzkaya KOSK, Larnaka Gençler Birliği SK’yı konuk etti.

Nihat Bağcıer Stadında oynanan Düzkaya KOSK – Larnaka Gençler Birliği SK maçını Fehim Dayı yönetti. İlk devre karşılıklı atılan 2’şer golle 2 – 2 sona erdi. Düzkaya’nın gollerini penaltıdan Berkay ve Orhan atarken, Larnaka Gençler Birliği’nin golleri Kevin ve Bawa’dan geldi.

İkinci devrede Düzkaya, Süper Lig ekibi rakibi Larnaka Gençler Birliği karşısında coştu. Eren, Uğur ve Fikret’in 2 golüyle maçı 6 – 2 gibi farklı skorla kazanan Düzkaya, turu geçen Birinci Lig ekibi oldu.