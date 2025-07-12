Sosyal medyada gündem olan olayda, eşinin ihanetine uğrayan bir kadın, kocasını kendi kız kardeşiyle birlikte yakalayınca öfkesine yenik düştü. Yaşananlar kameraya yansırken, aldığı darbelerle yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir kadın, eşini kendi kız kardeşiyle birlikte uygunsuz bir şekilde yakaladı. Aylardır eşinden şüphelenen ve kuşkularının peşine düşen kadın, aniden eve döndüğünde ihanetin en ağır hâliyle yüzleşti.

Görüntülerde, ihaneti kendi gözleriyle gören kadının sinirlerine hâkim olamadığı, kocasına yumruklar ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da öfke seli kısa sürede dinmedi. Şiddet birkaç dakika boyunca sürdü.

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kesikler oluşan adam, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Sağlık yetkilileri, adamın durumunun ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşananlarla ilgili resmî soruşturma başlattı. İfadesi alınan kadın, ihanetin yarattığı şok ve öfke ile kendine hâkim olamadığını ve “o an gözüm hiçbir şeyi görmedi” dedi. Şu anda aile içi şiddet ve kasten yaralama suçlamalarıyla karşı karşıya.

Olay sonrası çiftin boşanma sürecine girdiği ve kadının kız kardeşiyle tüm bağlarını tamamen kopardığı öğrenildi. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu trajik olay, aldatma ve aile içi ihanetin bireyler üzerindeki psikolojik yıkımını bir kez daha gözler önüne serdi.