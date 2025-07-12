Arjantin’de 1976-1983 yılları arasında hüküm süren askeri cunta döneminde annesinden doğar doğmaz zorla alınarak başka bir aileye verilen bir bebek, 48 yıl sonra yapılan DNA testiyle ailesine kavuştu.

BBC’nin haberine göre, kimliği güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan adam, Plaza de Mayo Büyükanneleri adlı insan hakları örgütünün tespit ettiği 140. kişi oldu. “Torun 140” olarak adlandırılan adamın, Arjantin’in Bahía Blanca kentinde yaşayan siyasi aktivist bir çiftin çocuğu olduğu öğrenildi.

Annesi Graciela Romero esaret altındayken doğum yapmış, hemen ardından bebek elinden alınmıştı. O dönem bir yaşında olan kızları Adriana Metz ise önce komşular tarafından bakıldı, ardından büyükanne ve büyükbabasına teslim edildi.

İSİMSİZ BİR İHBAR SONUCU İLETİŞİME GEÇTİ

Adriana Metz, yıllardır kayıp olan kardeşini arıyordu. Geçen hafta kardeşiyle ilk kez telefonda konuştuğunu açıklayan Metz, sürecin Plaza de Mayo Büyükanneleri grubunun desteğiyle ilerlediğini ifade etti. Örgüt, isimsiz bir ihbar sonucu adamla temasa geçildiğini ve Conadi (Ulusal Kimlik Komisyonu) aracılığıyla DNA örneği alındığını açıkladı.

DNA SONUCU HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

DNA testi sonucunda, adamın 1977 yılında kaçırılan bebek olduğu kesinleşti. Adriana Metz, düzenlenen basın toplantısında anne ve babasının, ayrıca büyükannesinin fotoğraflarını göstererek duygularını paylaştı. Aynı zamanda, kardeşinin tek çocuk olarak büyütüldüğünü ve gerçek ailesini bilmeden yaşadığını söyledi.

Arjantin’de askeri cunta döneminde yaklaşık 500 bebeğin ailesinden koparıldığı tahmin ediliyor. Bu bebekleri bulup ailelerine kavuşturmak için yürütülen çalışmalar hâlâ devam ediyor.