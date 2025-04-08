HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “ülkeyi yönetenlerin memleketi getirdikleri durumu esefle karşıladıklarını” söyleyerek, “Yaşanan ortamda yüce dinimizin siyasete alet edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Serdaroğlu, Kıbrıs Türkü’nün değerlerine sahip çıkmak için meydanda olacaklarını duyurdu.

Eylemde yapılması muhtemel olası provakatif söylemlere karşı da üyelerini uyaran Serdaroğlu, “Bizim derdimiz Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bölünmez bütünlüğüdür. Kimse anavatanımız Türkiye ile aramızdaki ilişkiyi bozamaz. Bu düşünce ile hükümeti toplumu kutuplaştırıcı siyaseti bir an önce terk etmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.