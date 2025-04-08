Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği korosu 7 Nisan 2025 Pazartesi günü 1970’ler temalı konserlerini Lefkoşa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde kalabalık bir dinleyici kitlesine sundu.

Koristler, söyledikleri şarkıların yanısıra 1970’li yıllara şarkıları ile damga vuran, konserde “Buruk Acı ” “ Yüzündeki çizgiler" ” “Söyle Kimdi O” diyerek heyecan, renk ve coşkuyu arttırdılar. Sahnede şarkı söyleyen sanatçılar, şarkı nakaratlarını koro ile söylerken seyirciler bütün şarkılara eşlik ettiler.

Samimi ve gülen yüzleri ile konsere gelip Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Korosu’nun konserine katılan sanatçılar seyircileri eskilere götürdüler.

Kıbrıs Türk Sanat ve Müzik Derneği’nin Başkanı tanınmış Şef Ulus Yeşilada, orkestra şefliği yanında koro şefliğini de yürüterek başarısını bir kez daha gösterdi.

Seyircilerin doldurduğu salon alkışlarla yankılanırken, sahnedeki koro ve sanatçılar tek yürek olup attı.

Bu ihtişamlı konsere ana sponsor olan Girne Amerikan Üniversitesi Direktörü, Sevim Erdal desteğiyle gerçek bir çağdaş kadın olduğunu göstererek taktir topladı.

“Bir solukta bitti” dedirten konser sonrasında Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Başkanı Ulus Yeşilada ve yönetim kurulu üyeleri plaket ve çiçeklerini sundular.

Bundan sonraki konserlerine ileriki günlerde 15 Nisan 2025 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesinde devam edeceklerini ve sürprizlere hazırlıklı olunmasının mesajını veren Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği korosu sahneden alkışlarla ayrıldı.